Anya geil auf David: Die Dschungel-Fans finden es unangenehm

Ist das Dschungelcamp jetzt etwa eine Datingshow? Das scheint zumindest Anya Elsner (20) zu denken. Bereits an Tag eins hat sie sich in Mitcamper David Odonkor (39) schockverliebt. Immer wieder setzt sie zu Flirtversuchen an und schwärmt vor den anderen Dschungel-Bewohnern von ihm. Obwohl David keinen Funken Interesse an der Berlinerin zeigt, versucht sie weiterhin ihr Glück – und das finden die Zuschauer ganz schön befremdlich!

Promiflash wollte es wissen: Was halten die Dschungel-Zuschauer von der erfolglosen Flirtoffensive Anyas? Das Ergebnis ist eindeutig: Von 1.884 Umfrageteilnehmern [Stand 22. Januar, 10:15 Uhr] finden ganze 1.849 Personen und somit 98,1 Prozent, dass die Annäherungsversuche des Nachwuchsmodels absolut unangenehm sind. Gerade einmal 35 Leser (1,9 Prozent) unterstützen ihr Verhalten und finden ihre Flirtversuche süß.

Wer weiß, vielleicht kann die ehemalige GNTM-Kandidatin bei ihrem Schwarm David ja mit einer ordentlichen Leistung in der Dschungelprüfung punkten. Zusammen mit Kim Virginia Hartung (28) begibt sich Anya in der nächsten Sendung auf Sternenjagd. Anders als ihre Mitstreiter freut sich die 20-Jährige auf die Herausforderung: Bei Sonja Zietlows (55) Verkündung brüllte sie freudig und strahlte über beide Ohren.

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

RTL David Odonkor

RTL Kim Virginia Hartung und Anya Elsner

