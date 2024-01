Dschungel-Preview: Kim und Anya kreischen sich durch Prüfung

Müssen sich die Zuschauer etwa die Ohren zuhalten? Die vergangenen drei Tage musste Leyla Lahouar (27) im Dschungelcamp auf Sternensuche gehen. Zwei von drei Dschungelprüfungen hatte die einstige Ex on the Beach-Kandidatin jedoch abgebrochen und damit manche ihrer prominenten Mitbewohner ziemlich verärgert. Heute müssen stattdessen Kim Virginia Hartung (28) und Anya Elsner (20) ran – leise bleibt es dabei nicht!

Die heutige Dschungelprüfung trägt laut RTL den Namen "Bäh-Tonmischer". Kim und Anya müssen sich in eine Trommel legen, in der unter anderem Insekten auf sie geschüttet werden. "Das sind sehr viele Tiere. Das sind die meisten Tiere, die wir hier jemals hatten. 140.000 und mehr", erklärt die Moderatorin Sonja Zietlow (55). Wenn sich der Metallkäfig zu drehen beginnt, geht es für das Duo darum, Quizfragen zu beantworten. Statt der richtigen Antworten gibt es aber fast nur Geschrei. Vor allem Anya scheint die Insektendusche überhaupt nicht zu gefallen.

Ob die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin damit die Zuschauer von sich überzeugen kann? In den vergangenen Tagen hatte sie in den Promiflash-Umfragen in puncto Beliebtheit stets einen der letzten Plätze belegt. Am Dienstag wählten sie nur 9 von 3.324 Teilnehmern, also 0,3 Prozent, als Favoritin.

Kim Virginia Hartung

Anya Elsner im Dschungelcamp

Kim Virginia Hartung

