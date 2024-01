Dschungelprüfung erneut abgebrochen: Fans verstehen Leyla!

Ist es nachvollziehbar? Für Leyla Lahouar (27) geht es im Dschungelcamp drunter und die drüber. Nachdem die Ex-Bachelor-Kandidatin am dritten Tag in einer Prüfung versagt hatte, konnte sie die Zuschauer bei der nächsten Challenge mit zehn Sternen überzeugen. Doch sie musste noch ein drittes Mal ran – und brach erneut nach wenigen Minuten ab... Wie kommt der zweite Abbruch nun bei den Zuschauern an? Die können Leyla wohl verstehen!

Zurück im Camp hat die TV-Bekanntheit ziemlich an ihrem Versagen zu knabbern. Doch halb so wild: Ihre Mitstreiter nehmen es ihr nicht übel – und auch die Dschungel-Fans stehen hinter ihr. Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 24. Januar, 7:46 Uhr] finden es 705 (74 Prozent) von insgesamt 953 Teilnehmer nachvollziehbar, dass Leyla die Prüfung abgebrochen hat. 248 Leser (26 Prozent) können die Entscheidung hingegen nicht verstehen.

Als der Realitystar die magischen Worte "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" das erste Mal in der gemeinsamen Prüfung mit Twenty4tim (23) rief, sah es seitens der Zuschauer weniger verständnisvoll aus. "Mal ganz im Ernst, warum gehen solche Leute ins Camp? Das war nicht mal eine Sekunde, das ist einfach nur erbärmlich", wetterte ein Fan auf X.

