Filmpremiere in Jamaika: Meghan und Harry überstrahlen alle!

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) zeigen sich von ihrer besten Seite. Anders als Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) zeigt sich das in die USA ausgewanderte Ehepaar nur selten bei öffentlichen Veranstaltungen. Seit sie der königlichen Familie 2020 den Rücken gekehrt haben, führen sie ihr Leben hauptsächlich abseits des Rampenlichts. Nun sieht man den Rotschopf und seine Herzensdame aber doch auf dem roten Teppich: Harry und Meghan glänzen bei einer Filmpremiere!

Der Herzog und die Herzogin von Sussex präsentieren sich auf der "Bob Marley: One Love"-Premiere in Jamaika mit einem strahlenden Lächeln und in glamourösen Looks. Die ehemalige Schauspielerin trägt ein bodenlanges, schwarzes Ballkleid mit schmalen Trägern und einem ausgestellten Rock. Die Haare sind zu einem eleganten Sleek Bun gebunden und große goldene Ohrringe vervollständigen das Styling. Der Sohn von König Charles (75) macht mit einem leicht aufgeknöpften weißen Hemd, einem marineblauen Anzug und einer Kette einen modebewussten Eindruck.

Von all dem Trubel in Harrys Heimat lassen sich die beiden nichts anmerken. Die beunruhigenden Nachrichten um Charles' und Prinzessin Kates Gesundheit sorgten aber auch bei deren Schwager und seiner Partnerin für Betroffenheit. Es führte bei ihnen sogar zu einem gewissen Umdenken – Harry und Meghan sollen sogar laut Mirror ihre royale Rückkehr und eine Versöhnung planen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in Jamaika

Getty Images König Charles im September 2023

