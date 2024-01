Sexy in Spitze: Jenna Dewan präsentiert ihren Babybauch!

Jenna Dewan (43) steht auf sexy Kleidung! Die Schauspielerin ist bereits zweifache Mutter. Vor einigen Tagen machte die "The Rookie"-Darstellerin süße Neuigkeiten bekannt: Mit ihrem Partner Steve Kazee (48) erwartet sie wieder Nachwuchs. Die Ex von Channing Tatum (43) ist bereits voller Vorfreude auf ihr Baby. Bis es dann so weit ist, genießt sie etwas Zweisamkeit mit ihrem Liebsten: In einem Minikleid zog Jenna alle Blicke auf sich.

Die 43-Jährige wurde bei einem Date mit Steve gesichtet. Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen Jenna in einem hautengen, schwarzen Spitzenkleid. Das Dress der Beauty sorgte durch das Bustier-Top und die eingearbeiteten Handschuhe für einen sexy Look. Gut gelaunt und mit einem breiten Grinsen im Gesicht waren die werdenden Eltern bei ihrem romantischen Dinner unterwegs – und zogen Hand in Hand durch die Straßen von Sherman Oaks, einem Stadtteil von Los Angeles.

Jenna genießt die freie Zeit mit ihrer Familie sehr. Denn die US-Amerikanerin steht für die Serie 'The Rookie' vor der Kamera. Trotz ihrer Schwangerschaft sei sie weiterhin gerne bei den Dreharbeiten. "Es macht wirklich Spaß und es ist einfach... es läuft. Ich denke, das trägt zu einem großen Teil dazu bei, dass es für mich einfach ist, schwanger zu arbeiten", verriet Jenna im Interview mit Romper.

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan, 2023

Getty Images Jenna Dewan auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

Instagram / jennadewan Jenna Dewan am Set von "The Rookie"

