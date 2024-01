Schwangere Jenna Dewan und Sohn genießen Familienausflug

Sie genießen ihre gemeinsame Zeit! Seit dem Jahr 2018 sind Jenna Dewan (43) und Steve Kazee (48) ein Paar. Vor knapp vier Jahren kam ihr Sohn Callum (3) auf die Welt. Aktuell erwarten die beiden Schauspieler ihr zweites gemeinsames Kind. Ihren wachsenden Babybauch präsentiert die "Step Up"-Darstellerin regelmäßig in der Öffentlichkeit. Nun erwischen Paparazzi Jenna und ihre Familie bei einem gemeinsamen Ausflug.

Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die drei gemeinsam ein Museum in Los Angeles besuchen. Hand in Hand läuft Jenna, die ein lässiges schwarzes Outfit trägt, mit ihrem kleinen Sohn zum Eingang. Besonders Callum scheint sich schon sehr auf die Ausstellung zu freuen – aufgeregt deutet der Dreijährige auf die Exponate in der Eingangshalle.

Von Jennas Tochter Everly (10) war bei dem Ausflug weit und breit nichts zu sehen. Die Zehnjährige stammt aus ihrer Ehe mit Channing Tatum (43). Vor wenigen Tagen hatte die Tänzerin öffentlich über das geteilte Sorgerecht und die damit anfänglich verbundenen Probleme gesprochen.

Anzeige

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan, 2023

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihre Tochter Everly

Anzeige

Getty Images Jenna Dewan im November 2021 in West Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de