Sorge um die Familie: Prinz Harry fühlt sich schuldig!

Wendet sich das Blatt? Das britische Königshaus gab in der vergangenen Woche beunruhigende Nachrichten bekannt. Zuerst unterzog sich Prinzessin Kate (42) einer geplanten Operation am Bauch. Kurz danach verkündete König Charles (75), dass er ebenfalls operativ behandelt werden muss. Deshalb werden die beiden Royals in den nächsten Wochen kürzertreten. Die gute Nachricht ist, dass Kate ihre Operation gut überstanden hat. Prinz Harry fühlt sich trotzdem sehr schuldig.

Ein Insider offenbarte The Mirror, dass Charles' Sohn sehr 'betroffen und emotional' sei: "Obwohl viel passiert ist, haben Zeiten wie diese sie daran erinnert, dass das Leben kurz und die Familie wichtig ist." Anscheinend mache dem Rotschopf das Zerwürfnis zwischen ihm und seiner Schwägerin immer noch zu schaffen. In einer Netflix-Doku äußerte sich der royale Ausreißer respektlos gegenüber Kate. Trotzdem kontaktierten Harry und Meghan seinen Vater und die Prinzessin, um ihnen eine gute Genesung zu wünschen. Der Insider bestätigte, dass die beiden sofort zurückkehren würden, um das Königshaus zu unterstützen. Ein Wiedersehen würde erst nach der Operation des Monarchen stattfinden.

Nachdem sich das Herzogenpaar von seinen royalen Verpflichtungen verabschiedet hatte, verschlechterte sich die Beziehung zum britischen Königshaus. Aufgrund der vielen Vorwürfe ist das Verhältnis sehr angespannt. Dennoch scheint eine Versöhnung in Aussicht. Die Schauspielerin sei mit einem Familienmitglied in Kontakt, um die Wogen wieder zu glätten. Wird Meghan das schaffen können?

Getty Images König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry spazieren, 2018

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

