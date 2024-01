Zu alt fürs Camp? Heinz Hoenigs Ehefrau kontert den Hatern!

Sie steht zu ihm! Am Freitag startete die 17. Staffel des Dschungelcamps. Neben diversen Reality-TV-Stars ist mit Heinz Hoenig (72) ein echter Schauspieler in den australischen Busch gezogen. Doch in den letzten Tagen häufte sich die Kritik am Camp-Ältesten: Viele Zuschauer sind unter anderem genervt, da der "7 Zwerge"-Darsteller für keine Dschungelprüfung nominiert werden kann. Heinz' Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig verteidigt ihren Liebsten nun!

"Jeder Kandidat, der im Camp ist, hat das Recht, drinnen zu sein", betont die zweifache Mutter in der TV-Sendung "Die Stunde danach". Für Annika ist klar, dass ihr Ehemann definitiv fit genug für den Dschungel ist: "Heinz ist kein Pflegefall, er ist mit 70 noch mal Vater geworden, es geht jetzt erst los. Ich finde es super, was er macht." Auch die menschlichen Qualitäten, die der TV-Star mitbringt, hebt die 38-Jährige noch mal hervor: "Heinz läuft vielleicht keinen Marathon da im Camp, der macht keine 20 Prüfungen, aber der ist ein guter Gesprächspartner."

Gestern Abend durften sich die Zuschauer endlich über mehr Sendezeit des Leinwandstars freuen: Der 72-Jährige machte fleißig Liegestütze und zeigte seinen Camp-Kollegen einige Schauspielübungen. "Wir machen alle Detox und der Heinz macht Reha. Der hat heute seinen aktiven Tag!", bemerkte Twenty4tim (23) anerkennend.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Dschungelcamp, RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

