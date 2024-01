"Are You The One?"-Liebe! Diese Kandidaten sind ein Paar

Da war die Liebe wohl echt. Bei Are You The One? geht es nicht nur ums Daten, sondern darum, vielleicht die große Liebe zu finden. Dank Experten wurden vor Beginn der Sendung bereits die passenden Couples gematcht. Doch die wissen nichts davon und müssen ihren wissenschaftlich perfekten Partner herausfinden. Nur so kann das Preisgeld gewonnen werden. Doch in der diesjährigen Staffel gibt es zwei Paare, die sich offenbar tatsächlich gefunden haben.

In der großen Wiedersehensshow von "Are You The One?" treffen die Kandidaten nach der Sendung erstmals wieder aufeinander. Und tatsächlich haben sich zwei Paare gefunden. Offenbar so richtig gefunkt hat es bei Gerrit und Tais. Die beiden machten sich nach Drehschluss erst einmal eine schöne Zeit in Köln und lernten sich so richtig kennen. "Die Dinge sind gut, wir sind jetzt ein Paar", strahlt die 21-Jährige. Übergesprungen ist der Funke aber auch bei Jana und Sidar. Obwohl Jana sich erst nicht zwischen ihm und Ryan Wöhrl entscheiden konnte, gab Sidar nicht auf. "Die Jana hat mich voll geflasht. Und weil wir uns zwischenmenschlich so gut verstanden haben – ich wollte das nicht aufgeben", erklärt er. Mittlerweile sind sie schon ein halbes Jahr zusammen.

Immerhin können die vier sich über ihren Liebesgewinn freuen, denn Geld gab es zum ersten Mal bei "Are You The One?" keines. Im Finale versagten die Kandidaten kläglich. Die Enttäuschung war groß. "Ey, lass mal abhauen, habe keinen Bock mehr", ärgerte sich Paolo.

Anzeige

"Are You The One?", RTL+ Sidar und Jana bei "Are You The One?"

Anzeige

RTL / Frank Beer Gerrit Kleinz, Kandidat bei "Are You The One?"

Anzeige

RTL / Frank Beer Tais, Kandidatin bei "Are You The One"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de