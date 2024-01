Verrechnet: "Are You the One?"-Kandidaten versagen im Finale

Das war wohl nix! Bei Are You The One? steht das Staffelfinale an. Nur drei Perfect Matches konnten die Kandidaten im Laufe ihrer Zeit in Thailand finden – alles hängt von der finalen Matching Night ab. Wenn hier nicht zehn Lichter als Symbol für zehn Paare den Himmel erleuchten, sind die 220.000 Euro Gewinnsumme verloren. Doch dann läuft alles schief...

Zur Vorbereitung wurde bereits viel geknobelt. Sandro schien einen guten Ansatz zu verfolgen, jedoch herrschten einige Unklarheiten. Am Ende übernahm Edda das Ruder und legte die Strategie fest. Im Finale gehen jedoch nur sieben Lichter an. "Game Over", kommentiert Moderatorin Sophia Thomalla (34) die leeren Blicke der Singles. Edda und Paddy, Afra und Martin sowie Sidar und Sina sitzen falsch! "Ey, lass mal abhauen, ich hab keinen Bock mehr", seufzt Paolo frustriert.

Die Reality-TV-Neulinge gehen nun also mit leeren Händen nach Hause. Bis auf eine – Lina stimmte, sehr zum Missfallen ihrer Mitspieler, einem Deal mit Sophia zu. Die Stewardess darf sich jetzt trotz der Pleite des Teams über 20.000 Euro freuen. "Ich bin der Meinung, dass Linas Entscheidung uns das Genick gebrochen hat", erklärt Kandidatin Lisa-Marie.

RTL "Are You The One?"-Kandidaten Maja und Eti

RTL "Are You The One?"-Kandidaten Edda und Paddy

Instagram / ballerlina Lina, Kandidatin bei "Are You The One"

