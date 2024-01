Begeisterung: Stars gratulieren Pietro Lombardi zu Babynews!

Er ist im absoluten Babyglück. Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28) gehen seit 2020 fest gemeinsam durchs Leben. Aus seiner früheren Beziehung mit Sarah Engels (31) hatte der Sänger Sohn Alessio mit in die Beziehung gebracht. Im Januar vergangenen Jahres begrüßten die beiden dann auch erstmals gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Doch sollte die Familienplanung des Paares wohl mit Söhnchen Leano noch nicht beendet sein. Pietro und Laura verkünden, erneut Nachwuchs zu bekommen – und das Netz feiert mit ihnen mit!

In den Kommentaren des süßen Verkündungs-Posts auf Instagram tummeln sich nur so die Glückwünsche für den 31-Jährigen und seine Liebste. Unter anderem schreibt die aktuell selbst schwangere Fitness-Influencerin HealthyMandy: "Oh, herzlichen Glückwunsch." Doch bleibt sie nicht die einzige, die dem Paar ihre Begeisterung über die News nahebringt. Während Antonia Elena nur "Aii! Glückwunsch" kommentiert, meldet sich auch Stefano Zarrella (33) zu Wort. Voller Entzückung schreibt er: "Oh mein Gott! Glückwunsch von Herzen!"

Dass sich nun die Familie von Laura und Pietro vergrößert, wird sie selbst jedoch am meisten freuen. Erst Anfang des Jahres feierte das Paar den ersten Geburtstag des kleinen Leanos. "Herzlichen Glückwunsch, mein kleiner Kämpfer. [...] Und nun bist du schon ein Jahr bei uns", schrieb die Influencerin im Netz zu ein paar Aufnahmen ihres Sprösslings.

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de