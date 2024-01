"Die Bachelors"-Spoiler: Bei ihm fällt schon der erste Kuss!

Bei Die Bachelors geht es schon jetzt heiß her! Derzeit suchen gleich zwei Rosenkavaliere nach der großen Liebe: Sebastian Klaus und Dennis Gries. Beide lernen die zahlreichen Kandidatinnen in Südafrika näher kennen und verbringen romantische Dates mit ihnen. Zunächst sind alle noch ein bisschen zurückhaltend. Doch bei einem Einzeldate sprühen bei einem der beiden Bachelors schon so richtig die Funken!

Achtung, Spoiler!

In der dritten Folge bittet Bachelor Dennis nach dem Gruppendate die Kandidatin Katharina, genannt Katja, noch ein bisschen länger zu bleiben. Die beiden kuscheln sich zusammen auf die Couch – und kommen sich näher! Dennis ergreift die Initiative und küsst die 28-Jährige liebevoll. "Katja küsst sehr gut. So schön, wie die Lippen ausschauen, so haben sie sich auch angefühlt", schwärmt Dennis danach. Auch die Düsseldorferin fand den Kuss gut: "Es war sehr schön. Es hat schon ein bisschen gekribbelt."

Zurück in der Villa erzählt Katja schließlich ihren Mitstreiterinnen von der Knutscherei. Einige sind davon natürlich alles andere als begeistert. "Das hat schon ein bisschen wehgetan und fühlt sich komisch an", gibt etwa Rebecca Hertlein zu.

"Die Bachelors" läuft ab dem 17. Januar 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL und eine Woche vorher auf RTL+.

