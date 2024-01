Gelbe Rosen: Sie haben erstes Einzeldate mit den Bachelors

Zwei Girls können sich schon jetzt freuen! In diesem Jahr suchen erstmals zwei Bachelors gleichzeitig nach ihrer Traumfrau im TV. Dennis Gries und Sebastian Klaus nehmen aus 30 Frauen ihre 22 Auserwählten mit nach Südafrika. Dort lernen sich die Ladys nicht nur gegenseitig, sondern auch die zwei Rosenkavaliere kennen. Und zwei von ihnen dürfen sich direkt freuen: Diese Frauen bekommen eine gelbe Rose – und damit das erste Einzeldate.

In der ersten Folge geht es mit Neuerungen weiter: Im Gegensatz zu sonst gibt es zunächst keine Nacht der Rosen und es müssen auch keine Damen die Kuppelshow verlassen. Dafür gibt es erstmals eine gelbe Rose, die für ein Einzeldate steht. "Die Entscheidung ist mir überhaupt nicht leichtgefallen", verkündet Sebastian und entscheidet sich für Leonie. "Unser erstes Aufeinandertreffen war schon sehr schön, ich bin aber noch nicht wirklich schlau geworden und würde gerne hinter die Kulissen blicken und würde meine Rose deswegen an die Rebecca vergeben", begründet Dennis seine Entscheidung.

Jedoch verabschiedete sich in der ersten Folge auch direkt eine Kandidatin. "Ich will ehrlich zu dir sein, ich kann meine große Liebe hier nicht finden, weil ich die schon gefunden habe", gab Mina im Gespräch mit Sebastian zu. Sie hänge noch an ihrer alten Beziehung und wolle nicht den größten Fehler machen, indem sie in der Kuppelshow einen anderen Mann kennenlerne. Dabei zählte die Beauty zu Sebastians Favoritinnen und auch Dennis hatte Interesse an ihr.

Leonie, "Die Bachelors"-Kandidatin

Rebecca, "Die Bachelors"-Kandidatin

Mina, "Die Bachelors"-Kandidatin

