Nach Tod vom Vater: Judith Williams Mutter ist krebskrank

Judith Williams (51) macht aktuell eine harte Zeit durch. Beruflich läuft es super bei der Moderatorin, die auch Opernsängerin und Gründerin einer Kosmetiklinie ist. Seit 2014 ist die Brünette außerdem als Investorin bei Die Höhle der Löwen zu sehen. Doch im Januar verstarb ihr Vater, der frühere Opernstar Daniel Lewis Williams, nach langer Alzheimer-Erkrankung. Nun offenbarte Judith, dass auch ihre Mutter mit ihrer Gesundheit zu kämpfen hat.

Im Interview mit Bunte sprach die 51-Jährige darüber: "Allerdings geriet ich an meine Grenzen, als meine Mutter im November auch noch die Diagnose Lungenkrebs erhielt, obwohl sie ihr ganzes Leben nie geraucht hat. Die Ärzte haben ihr noch acht Wochen gegeben. Ich dachte, ich verliere meine Mama noch vor meinem Papa, und in dieser Situation konnte ich nicht mehr arbeiten." Deshalb sei sie bei den Dreharbeiten für die nächste Staffel der Start-up-Show nicht dabei. "Die nächsten Wochen möchte ich aber an der Seite meiner Mama sein", schloss sie ab.

Die Krankheit von Judiths Vater war zuletzt so weit fortgeschritten gewesen, dass ihr Vater sie nicht mehr erkannt hatte: "An meinem letzten Geburtstag sagte er: 'Woher kennen wir uns noch mal?' Diese Krankheit ist so grausam, weil sie dir alles nimmt", erinnerte sie sich.

Judith Williams, Moderatorin

Judith Williams, März 2019

Judith Williams mit ihren Eltern Carol und Daniel

