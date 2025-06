Bekommt einer der zwei Bachelors im Finale etwa einen Korb?

Es scheint, als stehe das wohl dramatischste Finale in der Bachelor-Geschichte bevor! In der neuen Staffel kämpfen gleich zwei Rosenkavaliere, Martin Braun und Felix Stein, um die Herzen der Teilnehmerinnen. Bereits in der ersten Folge wird ein aufregendes Ende angeteasert: Es klingt, als würde eine der Finalistinnen die letzte Rose verweigern – und zwar die von Felix! Dem Fotografen scheint dieser Moment sichtlich nahezugehen – offenbar völlig verdutzt kann er nur ein "Okay" herauspressen, wie auf RTL+ schon jetzt zu sehen ist.

Die Vorschau auf die Staffel zeigt nicht nur romantische Tage zu zweit, sondern auch hitzige Diskussionen und emotionale Momente. In der Szene, die für so viel Aufsehen sorgt, steht Felix am Pool und bietet einer Kandidatin die allerletzte Rose an. "Willst du meine allerletzte Rose annehmen?", fragt er mit zitternder Stimme, doch die Antwort der Unbekannten lautet schlicht: "Nein." Der Berliner ist sichtlich geschockt und ringt um Fassung. Die endgültige Auflösung, was zu diesem dramatischen Moment führte und welche Rolle Martin in dem Finale spielt, bleibt den Zuschauern aber vorerst verwehrt.

Felix hat bereits im Laufe der ersten Folge von seinem lebhaften Liebesleben berichtet. "Ich sage nicht, dass ich nichts mit vielen Frauen hatte. Ich hatte sehr viele Frauen", plauderte er aus. Auch Martin wird bei der Suche nach der großen Liebe begleitet. Der Versicherungs- und Finanzanlagefachmann bewies während der Dreharbeiten zudem vollen Körpereinsatz und verletzte sich sogar durch einen Unfall. Bei einem Sturz am Pool zog sich der zweifache Vater zwei Bänderrisse zu, wie RTL berichtet.

Instagram / felix "Die Bachelors"-Kandidat Felix Stein

Instagram / martinbrn89 Martin Braun, "Die Bachelors"-Kandidat 2025

