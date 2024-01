"Schwierigstes Jahr!": Mike Heiter litt unter Depressionen!

Es ging ihm nicht gut! Zwischen Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28) kracht es gewaltig bei ihrer gemeinsamen Nachtwache im diesjährigen Dschungelcamp. Und während der Auseinandersetzung zwischen den beiden ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmern kommen dabei auch persönliche Details ans Licht, die die schwierige Zeit des Rappers betreffen: Mike Heiter kämpfte mit Depressionen!

"Ich habe eine schwierige Phase gehabt. Das ganze letzte Jahr war das schwierigste in meinem ganzen Leben!", verrät er im Gespräch mit Kim und gibt sich stark: "Auch mit diesen Depressionen und diesem Haarausfall fühle ich mich trotzdem schön!" Aber sein Ex-Flirt scheint den Worten des 31-Jährigen nicht zu glauben. "Du hast zu mir gesagt, dass du nicht mehr weißt, was der Sinn des Lebens ist. Ich weiß nicht, ob du da wirklich so gut drauf warst, Honey."

Bereits zuvor sprach Mike ein schwieriges Thema an, das ihm sehr nahegeht. Gegenüber Lucy Diakovska (47) verrät er, dass er die gemeinsame Tochter mit Ex-Freundin Elena Miras (31) nur fünf Mal im Jahr sehe und dass dies viel zu selten sei. "Es ist kompliziert. Mein Traum wäre es, sie alle zwei Wochen zu sehen. Die ersten zwei Jahre war ich auch jeden Tag da", erklärt die TV-Bekanntheit.

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und seine Tochter Aylen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de