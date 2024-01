Mike Heiter sieht Tochter Aylen (5) nur fünfmal im Jahr

Mike Heiter (31) spricht über ein schwieriges Thema. Der Realitystar hatte 2017 bei der ersten Love Island-Staffel Elena Miras (31) kennengelernt. Die beiden wurden ein Paar und bekamen eine Tochter. Mittlerweile sind sie getrennt und die Kleine lebt bei der Influencerin in der Schweiz. Im Dschungelcamp gibt der Kampf der Realitystars-Teilnehmer nun Einblicke in die Beziehung zu der Fünfjährigen: Mike sieht seine Tochter kaum!

Am Lagerfeuer verrät der 31-Jährige auf Nachfrage seiner Mitstreiterin Lucy Diakovska (47), wie oft er seine Tochter sieht. "Viel zu selten. Fünfmal im Jahr. Es ist kompliziert. Mein Traum wäre, sie alle zwei Wochen zu sehen. Die ersten zwei Jahre war ich auch jeden Tag da", führt Mike ehrlich aus. Er wisse nicht einmal, was Aylens Lieblingsessen ist. "Man verliert den engen Bezug zum Kind. Es gibt Tage, da weine ich, weil ich keinen Kontakt zu meiner Tochter habe. Das sieht aber keiner. Ich mache das mit mir alleine aus", gibt er weiter zu.

Das Verhältnis zu seiner Ex Elena ist ebenfalls ambivalent. "Mit der Mutter meiner Tochter hatte ich nicht immer ein gutes Verhältnis. Sie und ich in einer Beziehung? Das funktioniert nicht. Als Mutter meiner Tochter weiß ich sie aber zu schätzen. Ich will nicht sauer auf sie sein", erklärt Mike.

Anzeige

Thomas Reiner Mike Heiter und Elena Miras im Juli 2020

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Lucy Diakovska

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de