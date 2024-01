Was geht mit Dua Lipa? Callum Turner antwortet auf Gerüchte

Wie stehen Callum Turner (33) und Dua Lipa (28) wirklich zueinander? Der Schauspieler und die Sängerin wurden vor wenigen Wochen durch einen Türspalt ziemlich vertraut beim Tanzen beobachtet. Wenig später gab es die ersten Knutschfotos. Dua soll Callum zudem bei einem Event unterstützt haben. Bisher hat sich aber keiner der beiden zu den Flirt-Gerüchten geäußert. Doch Callum bricht jetzt sein Schweigen.

Im Interview mit Entertainment Tonight wurde der "Masters of the Air"-Darsteller gefragt, ob er bei der diesjährigen Grammy-Verleihung dabei sein werde – immerhin ist Dua für gleich zwei Preise bei der Award-Gala nominiert. Doch seine Antwort lautete lediglich: "Nein, ich bin kein Musiker." Auch zu seinem Tanz mit der "Dance The Night"-Interpretin will er offenbar keine Auskunft geben: "Ich weiß nichts davon."

Dabei sollen sich die beiden schon eine Weile daten. Einem Insider von Us Weekly zufolge hätten sie eine tolle Verbindung zueinander. Callum mache Dua sehr glücklich, dennoch betonte der Informant: "Es ist zu früh, um zu sehen, ob zwischen ihnen Potenzial für was Langfristiges ist. Sie sind aber auf jeden Fall ineinander verliebt."

Getty Images Dua Lipa 2023

Getty Images Callum Turner bei der "Masters of the Air"-Premiere in Los Angeles

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

