Offiziell ein Paar? Dua Lipa und Callum knutschen öffentlich

Ist das die Bestätigung ihrer Liebe? Dua Lipa (28) scheint nach ihrer letzten Romanze wieder mächtig verliebt zu sein. Vergangenes Jahr ging die Sängerin eine achtmonatige Beziehung mit dem französischen Regisseur Romain Gavras (42) ein. Deren Liebe scheiterte allerdings, da sich die Künstlerin angeblich auf ihre Musik fokussieren wollte. Doch seit Kurzem wird sie immer wieder mit Callum Turner (33) gesehen. Jetzt könnten sie ihre vermeintliche Beziehung bestätigen: Dua und Callum zeigen sich knutschend!

Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen die "Houdini"-Interpretin und den britischen Schauspieler bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles. Auf einer Aufnahme umarmt Callum Dua von hinten, während sie sich an ihn anschmiegt und dabei lächelt. Im nächsten Moment dreht sie sich um und die beiden küssen sich. Dua und Callum wirken sehr vertraut – machen sie also damit ihre Beziehung endlich offiziell?

Das ist nicht das erste Mal, dass sich die zwei zusammen zeigen. Augenzeugen berichteten E! News, ⁣dass sie Dua und Callum vor wenigen Tagen zusammen bei einem gemütlichen Dinner in Santa Monica gesehen haben. "Eng umschlungen" saßen sie angeblich in einer Sitzecke eines Lokals. Die beiden waren offenbar mit Freunden zum Essen verabredet, bevor die Grammy-Gewinnerin den Serienstar bei einer Fragerunde für seine neue Serie "Masters of the Air" unterstützte.

Getty Images Dua Lipa auf der Los Angeles-Premiere von "Barbie" im Juli 2023

Getty Images Dua Lipa bei den Critics' Choice Awards 2024

Getty Images Callum Turner 2023

