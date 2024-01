Harte Worte gegen Amira: Olli Pocher entschuldigt sich

Er rudert zurück! Amira Pocher (31) und Oliver Pocher (45) hatten im vergangenen Sommer ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Nachdem Fremdgehvorwürfe gegen die Moderatorin laut geworden waren, artete die zunächst friedliche Trennung in eine Schlammschlacht aus. Dann schlugen die Eheleute jedoch versöhnliche Töne an. Zuletzt tauchten Turtelfotos von der zweifachen Mama und Christian Düren (33) auf – und trieben den Komiker zur Weißglut. Er schoss heftig gegen seine Verflossene und den Moderator. Nun scheint Olli sein Verhalten aber zu bereuen!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" spricht seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) über das Verhalten des Comedians – und erklärt, dass sie seine Wortwahl alles andere als in Ordnung findet. Daraufhin zeigt Olli sich einsichtig: "Was ich auf der Bühne erzähle, ist eine gewisse Form der Comedy, die man mögen oder auch nicht mögen kann. Ich habe da eine sehr deutliche Wortwahl, die auch verschärft wird. Und ja, da habe ich vielleicht auch mit der Wortwahl übertrieben, in dem ich Christian Düren als 'Resteficker' bezeichne. Das ist ein Einsehen."

Zuvor hatte der fünffache Vater in seiner Instagram-Story den Screenshot eines Bild-Artikels gepostet, der der Frage nachging, wie ernst die Beziehung von Christian und Amira ist. Dazu schrieb er: "Der Wortlaut sollte eigentlich: 'Sie haben Sex!', 'Sie teilen sich das Bett!' sein... Oder: 'Der Resteficker ist wieder da!'"

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de