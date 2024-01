"Hatte nichts": Darum wohnt Mike Heiter noch bei seiner Mama

Er gibt einen ehrlichen Einblick. Mike Heiter (31) musste sich in der Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps zwar noch keiner Prüfung stellen – doch hin und wieder den Sticheleien seiner Are You The One – Reality Stars in Love -Kollegin Kim Virginia (28). Die Beauty packte schon einige pikante Details über den Vater einer kleinen Tochter aus. Unter anderem, dass er noch immer bei seiner Mama wohnt. In einem ehrlichen Moment verrät Mike, warum.

Während der Nachtwache mit der Ex-Bachelor-Kandidatin packt der Ex-Partner von Elena Miras (31) über die Details einer schweren Lebensphase aus. "Ich hatte teilweise nichts, weil ich so viel zahlen musste – Steuern und so. Und das ist die Situation, warum ich bei meiner Mutter gewohnt habe. Weil ich da einziehen musste. Weil ich mir keine eigene Wohnung holen konnte in diesem Moment", verrät er.

Dass Kim zuvor auch private Details über Mike und seine Tochter verriet, kam nicht gut an. Eugen Lopez, der beste Freund des Love Island-Stars meinte diesbezüglich gegenüber RTL, dass sie damit zu weit gegangen sei. "Wenn Mike über seine Tochter sprechen möchte, kann er das von selbst machen. Das war meiner Meinung nach nicht richtig, das macht man nicht", erklärte der Dschungel-Begleiter.

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Eugen Lopez

