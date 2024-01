Klinik statt Liebesurlaub: Romina Palm kämpft mit Durchfall

Christian Wolf und Romina Palm (24) sind ein Herz und eine Seele. Seit die beiden im letzten November ihre Beziehung öffentlich machten, begeistert das Paar die gemeinsamen Fans regelmäßig mit intimen Einblicken in ihr Leben zu zweit. Aktuell touren die Influencer durch Südafrika. Doch dort findet der Urlaubsspaß nun ein jähes Ende – Christian muss seine Romina in eine Klinik bringen!

In der letzten Nacht habe die einstige GNTM-Kandidatin aufgrund von Durchfall viel Flüssigkeit verloren. Christian mutmaßt, Romina habe sich in Kapstadt den Magen verdorben oder vielleicht einen Virus eingefangen. "Ich ziehe es dann vor, schnell ins Krankenhaus zu gehen und eine Elektrolytinfusion zu kriegen", erklärt der Fitnessinfluencer. So könne man das Schlimmste verhindern.

Diese Strategie ist wohl aufgegangen. "Maus ist wiederhergestellt", schreibt er und postet ein Bild von dem Model, das schon wieder lächeln kann. Auch Rominas Magen scheint sich direkt erholt zu haben. Zur Belohnung gönnen sich die Fitnessfanatiker erst einmal eine Laugenbrezel und einen Proteinshake.

Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de