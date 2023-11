Romina Palm schwärmt im Netz von ihrem Freund Christian Wolf

Sie machen nicht mehr länger ein Geheimnis aus ihrer Liebe! Nachdem mehrere Wochen lang Liebesgerüchte kursiert hatten, bestätigte Christian Wolf am Montag die Spekulationen der Fans: Der Fitness-Influencer datet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Romina Palm (24). Kurz nach der Bekanntgabe schwärmt jetzt auch die Ex von Stefano Zarrella (32)öffentlich von ihrem neuen Partner: Romina macht ihrem Christian auf Social Media eine Liebeserklärung!

In ihrer Instagram-Story macht die Influencerin jetzt zu einem Foto von Christian deutlich, dass sie sich wohl immer auf ihn verlassen kann. "In den letzten Wochen gab es einige sehr unschöne Momente, dabei sind viele Tränen geflossen", erklärt Romina und schwärmt daraufhin: "Zum Glück hatte ich jemanden an meiner Seite, der sie mir weggewischt und mir wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat." Zusätzlich fügt sie ein weißes Herz-Emoji hinzu.

Aber warum sprechen Romina und Christian eigentlich erst jetzt öffentlich über ihre Liebe zueinander? "Wir mussten uns erst mal sicher werden, ob das mit uns überhaupt funktioniert. Und deshalb kann ich euch tatsächlich sagen, dass wir ein Paar geworden sind!", erklärte der Unternehmer im Netz.

Instagram / rominapalm Romina Palm im September 2023

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

