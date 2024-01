Kommt Felix von Jascheroff nicht mit starken Frauen klar?

Mit seiner wichtigtuerischen Art geht Felix von Jascheroff (41) den Dschungelcamp-Zuschauern auf den Wecker. Sogar seine Verlobte kritisierte ihren Liebsten für das launische und überhebliche Verhalten. An seinen Mitcampern ist die mürrische Art des GZSZ-Stars natürlich auch nicht spurlos vorbeigegangen. Am Lagerfeuer tauschen sich Sarah Kern (55) und Kim Virginia (28) aus: Sarah vermutet, Felix hat aus einem ganz bestimmten Grund ein Problem mit ihr!

Im Gespräch unter vier Augen spekulieren die Designerin und die Content Creatorin, wer als Erstes gehen muss. Als Kim den Namen des Schauspielers nennt, rennt sie bei Sarah offene Türen ein: "Am Anfang fand ich ihn sehr unangenehm, anti und dann immer mit seinem Regimentenstock, da ist er mir fast ein bisschen auf den Sack gegangen. Das war mir zu sehr deutsche Polizei, also es war zu sehr Gockel. […] Er wollte mich so ein bisschen schwächer aussehen lassen. Da dachte ich: Bin ich ihm vielleicht als Frau auch zu stark?'"

Mit der Einschätzung, dass Felix das Camp als Erster verlassen muss, könnte Kim recht behalten. Seit Tagen häufen sich negative Stimmen gegen den Synchronsprecher im Netz. "Felix ist einfach auch so ein richtig unangenehmer Typ", schrieb ein User auf X. "Felix hat sich mit der Teilnahme an dieser Show selbst keinen Gefallen getan", zeigt sich ein weiterer Zuschauer ebenfalls enttäuscht von dem Berliner.

Collage: Presse-Material, Presse-Material Sarah Kern und Felix von Jascheroff

RTL Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia Hartung

