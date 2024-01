Feuchte Annäherung: Dschungel-Leyla und Mike planschen

Sie gehen auf Tuchfühlung. Im Dschungelcamp werden die prominenten Bewohner zu Gegnern – schließlich geht es um die Krone. Doch bei zwei Kandidaten scheinen die Gefühle verrückt zu spielen: Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) führten an Tag sechs ein gutes Gespräch. Der Ex von Elena Miras (31) hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Frankfurterin gut findet. Bei einer Abkühlung im Teich nähern Mike und Leyla sich jetzt gefährlich an...

Fabio Knez, Heinz Hoenig (72), Mike und Leyla gehen in den Weiher, um sich von den hohen Temperaturen abzukühlen. Die 27-Jährige traut sich nicht so recht ins Wasser, weswegen Mike die zündende Idee hat, Leyla zu packen. Diese klammert sich an ihren Retter in der Not und denkt gar nicht daran, sich von Mike zu lösen: Die beiden plantschen fröhlich und amüsieren sich prächtig.

Bei einer Teilnehmerin könnte dieser Anblick für viel Unmut sorgen. Kim Virginia Hartung (28), die mit Mike eine Vorgeschichte hat, sorgte gestern für eine Eifersuchtsszene. Als sich Leyla und der 31-Jährige unterhalten, kreuzte die Mannheimerin dazwischen und richtete folgende Worte an Mike: "Checkst du ab für deine Masche?" Leyla fand die Aktion komplett unnötig und erwiderte genervt: "Hä, wir können doch reden?"

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia und Anya Elsner im Dschungelcamp

