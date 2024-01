Neues Leben nach Trennung: Hugh Jackmans Ex hatte Angst!

Aller Anfang ist schwer – auch für Deborra-Lee Furness (68). 27 Jahre ging die Schauspielerin mit Hugh Jackman (55) durchs Leben. Doch auch wenn die beiden als absolutes Traumpaar galten, währte ihre Liebe nicht ewig. Denn inzwischen gehen die Eheleute getrennte Wege. Sowohl Hugh als auch seine Noch-Gattin versuchen, positiv nach vorne zu blicken. Doch an ihr neues Leben musste sich auch Deborra erst mal gewöhnen.

Im Interview mit Daily Telegraph gesteht Deborra nun, dass sie sich an die Umstellung nach ihrer Trennung erst mal gewöhnen musste: "Wissen Sie was, Veränderung, Übergang, Evolution ist ein bisschen beängstigend und wir haben alle ein bisschen Angst davor, aber ich denke, es ist wahrscheinlich unser größtes Geschenk." Inzwischen freue sie sich aber auf alles, was kommt. "Es ist irgendwie aufregend", berichtet die Australierin bewegt.

Auch wenn Hugh und Deborra lange Zeit durch dick und dünn gingen, spürten sie offenbar irgendwann, dass sie sich besser trennen sollten. "Hugh und Debora-Lee sind beide auf verschiedenen Seiten und in verschiedenen Kapiteln ihres Lebens. Sie hatten das Gefühl, dass es an der Zeit war, sich scheiden zu lassen", erklärte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Dennoch wollen sie befreundet bleiben.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, September 2022

Getty Images Deborra-Lee Furness, Schauspielerin

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness im September 2022

