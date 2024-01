Termine abgesagt: Prinz William opfert sich für Kate auf

Prinz William (41) steht seiner Frau zur Seite. Vor rund einer Woche machten die britischen Royals öffentlich, dass Prinzessin Kate (42) am Bauch operiert wurde. Sie muss deshalb bis zu zwei Wochen im Krankenhaus bleiben und soll bis Ostern keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Ihr Mann Prinz William besucht sie regelmäßig. Um sich weiter gut um Kate kümmern zu können, hat auch er einige Termine verschoben.

Wie Mirror berichtet, habe der britische Thronfolger diverse offizielle Besuche und Treffen aus seinem Terminkalender gestrichen. Er wolle in den ersten Tagen der Genesung und später dann auch zu Hause für seine Frau da sein. Vor einigen Monaten hatte Kate bereits betont, wie sehr sie William an ihrer Seite zu schätzen weiß: "Ich bin in guten Händen."

Neben Kate kümmert sich der Sohn von König Charles III. (75) aber auch um die gemeinsamen Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Sie allein der Nanny zu überlassen, käme für ihn nicht infrage. "Sie sind eben ein modernes Königspaar", hatte der Adelsexperte Robert Hardman gegenüber People erklärt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA Awards 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

