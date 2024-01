Baby in Klinik: So sehr litten Brittany und Patrick Mahomes

Patrick Mahomes (28) musste um sein Baby bangen. Der Footballspieler gilt als einer der besten Quarterbacks der NFL. Fast genauso gut läuft das Privatleben des Sportlers. Bereits seit der Highschool ist er mit seiner Brittany zusammen. Geheiratet hatten sie aber erst 2022. Gekrönt wurde ihre Beziehung mit den beiden Kindern. Doch vor ein paar Monaten erlebten die beiden den Albtraum aller Eltern: Patrick und Brittanys Baby musste ins Krankenhaus, was ihnen große Angst bereitete.

Das erzählt Brittany ihren Fans auf ihrer Instagram-Seite. Überwältigt habe sie aber der Zuspruch, den sie von so vielen Eltern bekam. "Kürzlich erhielt ich viel Unterstützung von anderen Müttern und Eltern, nachdem ich meine Erfahrung mit Bronzes schwerer allergischer Reaktion auf Erdnüsse geteilt hatte", erklärt sie. Im August vergangenen Jahres mussten sie und Patrick mit dem gerade einmal 13 Monate alten Patrick Levon, genannt Bronze, in die Notaufnahme, weil er aus Versehen Nüsse zu sich nahm. "Es war eine der schrecklichsten Erlebnisse meines Lebens", meint Brittany weiter.

Brittany und Patrick sind echte Vollbluteltern, doch eigentlich sollte vorerst nach Töchterchen Sterling Schluss sein. Baby Nummer zwei war gar nicht geplant gewesen. "Nein, er wurde in unserer Hochzeitsnacht gezeugt", hatte die gebürtige Texanerin in ihrer Story verraten. Aber auch wenn das unerwartet gekommen war, sei der kleine Bronze eben an einem ganz besonderen Tag entstanden und mache sie sehr glücklich.

Getty Images Patrick Mahomes mit seiner Frau Brittany

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes, Februar 2023

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kindern Patrick Lavon und Sterling

