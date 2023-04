Brittany und Patrick Mahomes zweiter Nachwuchs war ungeplant

Brittany und Patrick Mahomes (27) könnten momentan wohl nicht glücklicher sein! Die gebürtige US-Amerikanerin und der NFL-Star sind seit der Highschool ein Paar und mittlerweile auch schon verheiratet. Ihre Liebe wurde 2021 von ihrer Tochter Sterling gekrönt. Vor vier Monaten durfte sich das kleine Mädchen über die Geburt ihres Bruders Patrick Lavon freuen. Offenbar wollten die Eltern aber eigentlich mit weiterem Nachwuchs noch warten: Brittany verriet jetzt, dass ihre zweite Schwangerschaft nicht geplant war!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 27-Jährige ihren Fans einige Fragen. So interessierte sich einer ihrer Follower brennend dafür, ob sie und Patrick unbedingt ein weiteres Baby zu dem Zeitpunkt wollten. "Nein, er wurde in unserer Hochzeitsnacht gezeugt", plauderte die zweifache Mutter aus. Auch wenn ihr zweites Kind nicht geplant war, ist er an einem besonderen Tag entstanden – und was noch viel wichtiger ist: Der Footballspieler und seine Frau sind überaus glücklich, erneut Eltern geworden zu sein.

Die Geburt von Patrick Lavon gestaltete sich vor wenigen Monaten allerdings als schwierig. "Seine Nabelschnur hatte sich zweimal um seinen Hals gewickelt", berichtete Brittany in ihrer Story und klärte auf: "Es ist zum Glück alles gut gegangen." Ganze sieben Minuten habe die Blondine nach fünf Stunden Wehen pressen müssen, um ihr kleines Wunder endlich in den Arm halten zu können.

Patrick und Brittany Mahomes im März 2023

Brittany und Patrick Mahomes mit ihrem Sohn Patrick Lavon und Tochter Sterling

Brittany Mahomes, Frau von Footballspieler Patrick Mahomes

