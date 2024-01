König Charles und Kate erholen sich in Luxus-Krankenhaus

Sie werden bestens versorgt. Vergangene Woche wurde berichtet, dass Prinzessin Kate (42) und ihr Schwiegervater König Charles (75) gesundheitlich angeschlagen sind. Während sich die dreifache Mutter von ihrem Eingriff am Bauch erholt, steht für das britische Oberhaupt seine Prostata-OP noch an. Über den aktuellen Zustand von Prinz Williams (41) Frau ist nicht viel bekannt, doch eins ist jetzt sicher: Charles und Kate erholen sich in einem Luxus-Krankenhaus.

Laut The Sun werden die beiden in einer Londoner Privatklinik nahe der Harley Street behandelt. Es heißt, dass die Patienten über einen eigenen Concierge-Service und einen Küchenchef verfügen. Die Zimmer sind mit einem modernen Krankenbett, einem Fernseher und einem eigenen Bad ausgestattet. Viele royale Persönlichkeiten wie Prinz Philip (✝99) und Prinzessin Margaret (✝71) suchten zu Lebzeiten das berühmte Krankenhaus auf.

Über Charles' anstehende Operation ist wesentlich mehr bekannt als über Kates Eingriff. Dem 75-Jährigen soll wichtig gewesen sein, die Öffentlichkeit nicht zu beunruhigen. "Es war vernünftig, offener damit umzugehen, da die Leute sonst das Schlimmste hätten annehmen können", erklärte ein Insider gegenüber People.

Getty Images König Charles III. in Kenia, Oktober 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2023

Getty Images König Charles im September 2023

