Ehe mit Joe gescheitert: Sofia Vergara bricht ihr Schweigen

Sofia Vergara (51) verrät den Trennungsgrund. Die Schauspielerin und ihr Ex Joe Manganiello (47) lassen sich nach sieben Ehejahren scheiden. Bislang war unklar, wie es zu der plötzlichen Trennung kam – endlich erklärt Sofia, dass es an den unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen lag. "Meine Ehe ist zerbrochen, weil mein Mann jünger ist: Er will Kinder haben, aber ich will keine alte Mutter sein. Ich finde das dem Baby gegenüber nicht fair. Ich respektiere jeden, der es macht, aber das ist nichts mehr für mich", erklärt sie El País. Die Modern Family-Bekanntheit ist bereits Mutter eines Sohnes, das reiche ihr.

