Erster Rauswurf: Wer soll das Dschungelcamp heute verlassen?

Heute ist es so weit! Am vergangenen Freitag ging die diesjährige Dschungelcamp-Reise los. Seit acht Tagen kämpfen sich die elf Kandidaten nun schon durch den australischen Busch. Doch für einen wird die Reise noch heute enden. Sarah Kern (55) und Anya Elsner (20) schnitten bei den Fans zuletzt gar nicht gut ab – sie könnten also schon auf der Abschussliste stehen. Welcher der elf Realitystars soll das Camp heute verlassen?

Im Laufe der Tage bekamen die Dschungel-Fans die Chance, die Teilnehmer besser kennenzulernen. So zeigte beispielsweise Mike Heiter (31) seine sentimentale Ader, als er über sein bisher "schwierigstes Jahr" auspackte oder im Dschungeltelefon die Tränen kullern ließ. Doch ist den Zuschauern das vielleicht zu viel? Oder ziehen die Anrufer heute für Kim Virginia (28) die Reißleine, weil ihnen das ewige Drama auf die Nerven geht? Schauspieler Heinz Hoenig (72) erfreut sich nach acht Tagen zwar größerer Beliebtheit – aber sorgt sein Alter womöglich dennoch für einen Exit? Auch Lucy Diakovska (47), Sarah Kern, Felix von Jascheroff (41), Leyla Lahouar (27), David Odonkor (39) und Anya Elsner müssen um ihren Platz zittern.

Wer heute wahrscheinlich nicht um seine Dschungel-Existenz bangen muss, ist "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Tarzan Fabio Knez. Der legendäre Staubsaugervertreter entpuppte sich in den vergangenen Tagen als kleiner Favorit. Dicht gefolgt von Social-Media-Star Twenty4tim (23). Wer muss heute seine Koffer packen? Stimmt ab!

RTL Leyla Lahouar, Twenty4tim, Mike Heiter im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez im Dschungelcamp 2024

