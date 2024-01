Nach einer Woche: Er bleibt die Nummer eins im Dschungelcamp

Wen mögen die Zuschauer aktuell am liebsten? Im Dschungelcamp wird es langsam ernst. Die Hälfte der Zeit ist schon durchgestanden, bereits morgen Abend werden die ersten Stars und Sternchen per Voting das Camp verlassen müssen. Wen wird es als Erstes treffen? Ein Kandidat muss sich keine Sorgen machen: In der großen Promiflash-Umfrage bleibt er nach wie vor der unangefochtene Sieger...

Die Promiflash-Leser haben wieder für ihren Dschungelliebling gevotet [Stand: 26. Januar, 18:00 Uhr]. Das Ergebnis: 1.427 von 3.307 Teilnehmern haben ihre Stimme dem Dschungeltarzan Fabio Knez gegeben – das sind stolze 43,2 Prozent! Auf Platz zwei, aber dennoch weit abgeschlagen, landet Twenty4tim (23) mit 637 Votes (19,3 Prozent). Ihm auf den Fersen ist Leyla Lahouar (27) mit 405 Stimmen (12,2 Prozent). Somit hat sich am Treppchen seit gestern nichts verändert.

Ebenfalls unverändert sind Platz vier und fünf mit Mike Heiter (31), welcher 255 Votes (7,7 Prozent) erhielt, und Lucy Diakovska (47), die bei 189 Lesern (5,7 Prozent) punkten konnte. Das Schlusslicht bildet aktuell Anya Elsner (20). Nach ihrer Lästerattacke am gestrigen Abend erhielt sie lediglich 16 Stimmen (0,5 Prozent).

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia und Anya Elsner im Dschungelcamp 2024

