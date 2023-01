Cringe? "Bachelor in Paradise"-Shakira genießt Milchdusche

Na nu, was hat sich Christina Shakira (24) denn dabei gedacht? Im Netz zeigt sich die Influencerin gerne freizügig und schreckt auch im Fernsehen vor erotischen Szenen nicht zurück: Bei Bachelor in Paradise lieferte sie schon in den ersten Tagen heiße Duschszenen mit Tom Bober. Dass sie zum Duschen allerdings nicht immer Wasser verwendet, präsentierte sie nun im Netz: Shakira begießt sich genüsslich mit Milch.

Auf Instagram teilte sie eine Reihe sexy Schnappschüsse, auf denen sie sich eine Milchdusche gönnt. Nur in knapper grüner Spitzenunterwäsche bekleidet, sitzt Shakira auf einem Tisch, in der Hand die Milchflasche – und schon ergießt sich die weiße Flüssigkeit über ihren Körper. Die Ex-Bachelor-Kandidatin scheint es sichtlich zu genießen, denn sie blickt genießerisch an der Kamera vorbei. "Ich liebe Milch", untertitelte sie die Bilder vielsagend.

Die User waren in den Kommentaren geteilter Meinung über die Fotoreihe. "Ich will dich zum Frühstück", schwärmte Influencer-Kollegin Jade Übach (28) zwar und auch Mimi Gwozdz (28) war ihrer Meinung: "Einfach eine 10/10!". Doch auch negative Stimmen wurden laut: "Unnötige Lebensmittelverschwendung", stellte ein User fest.

Anzeige

Instagram / christinashakira Christina Shakira, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / christinashakira Christina Shakira im Januar 2023

Anzeige

Instagram / christinashakira Christina Shakira, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de