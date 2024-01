Zu viele Filter: Fans denken, Kris Jenner ist KI-generiert!

Kris Jenner (68) ist kaum wiederzuerkennen. Als "Momager" managt sie ihre erfolgreichen Kids und ist an allen ihren Geschäftsvorhaben beteiligt. Eigentlich kommt die Unternehmerin mit ihrer direkten und schonungslosen Art bei den Zuschauern von The Kardashians gut an – für ein besonders stark bearbeitetes Video erntet sie im Netz jedoch Häme. Kris sieht plötzlich aus, als sei sie von einer künstlichen Intelligenz generiert!

In dem kurzen Clip auf Instagram lächelt die sechsfache Mutter in die Kamera. Nicht eine einzige Falte ist erkennbar, ihre Mimik und Gestik wirkt seltsam künstlich. "Sieht aus wie eine Werbung für KI-Filter" und "Sie hat den Filter der Jugend gefunden", witzeln die Fans unter dem Beitrag. Andere fühlen sich an die Spielfiguren aus der beliebten Videospielreihe "Die Sims" erinnert. Auch der Anbieter der Bildbearbeitungsapp "Facetune" beweist Humor und kommentiert: "Das ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um euch zu sagen, dass wir Facetune auch für Videos anbieten."

Öffentliche Photoshop-Fails sind für den Kardashian-Clan keine Seltenheit. Besonders Kris' Tochter Khloé (39) muss sich des Öfteren für ihre kreative Bildbearbeitung rechtfertigen – für ein Vorbild in Sachen Schönheitsideale hält sie sich trotzdem.

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, Realitystar

Anzeige

Instagram /khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de