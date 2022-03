Sie steht zu ihrer Meinung! Khloé Kardashian (37) begeistert ihre Fans regelmäßig mit Schnappschüssen aus ihrem turbulenten Alltag. Dabei steht nicht selten das Äußere der Influencerin im Vordergrund – bei dem sie hier und da kräftig nachhilft: Seien es Photoshop-Ausrutscher oder Beauty-Eingriffe, der Keeping Up with the Kardashians-Star holt sich von vielen Seiten Unterstützung. Jetzt betonte Khloé: Sie sieht sich trotzdem als Vorbild in Sachen Schönheit!

Im Gespräch mit dem Magazin Variety erklärte Khloé nun, dass sie in ihren Augen einen positiven Einfluss auf gängige Schönheitsideale habe: "Ich glaube, ich habe dafür gesorgt, dass viele Menschen sich einbezogen und wahrgenommen fühlen." Das führe sie vor allem auf die Vermarktung ihres Modelabels zurück: "Ich habe da wirklich gekämpft: Alle Läden, die meine Kleidung verkaufen, müssen auch alle Größen anbieten!"

Damit wolle sie den Kunden ein besseres Gefühl vermitteln, fügte Khloé hinzu: "Ich hoffe, dass die Leute ein besseres Erlebnis haben, wenn sie nicht in verschiedene Läden gehen müssen, um ihre Größe zu finden." Das führe nämlich dazu, dass man sich von der Modewelt ausgeschlossen fühle.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Februar 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Sternchen

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

