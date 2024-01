"Alles Taktik": Camper lästern nach Kims Dschungelprüfung!

Sie kann es ihnen nicht recht machen! Kim Virginia Hartung (28) bewies sich im Dschungelcamp erneut und trat ihre fünfte Prüfung an, bei der sie sieben Sterne für ihre Mitstreiter gewann. Während sie auf ihre Leistung mächtig stolz war, schienen manche Camper aber nicht so begeistert zu sein wie die Influencerin: Leyla Lahouar (27) und Felix von Jascheroff (41) lästerten hinter Kims Rücken über ihre Dschungelprüfung!

"Das ist alles Taktik. Bei so etwas muss ich kotzen, obwohl ich nichts im Magen habe!", beschwerte sich die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin im Dschungeltelefon und zeigte sich skeptisch: "Du brichst die ganze Zeit irgendwas ab. [...] Und auf einmal schaffst du sieben Sterne bei einer deiner größten Ängste, einer Prüfung mit Schlangen?" Auch Felix stimmte zu: "Das ist halt Kim. Wenn das Ende naht, zeigt sie sich plötzlich von ihrer besten Seite. Sodass die Zuschauer denken: 'Oh, guck mal, die kann auch anders. Die lassen wir ein bisschen drin!'"

Aber das Publikum auf Instagram sieht das nicht so. "Bisschen schwierig, dass gerade Leyla sich bei Kim über Taktik beschwert, nachdem sie mit Höhenangst fröhlich in 30 Metern Höhe durch die Prüfung spaziert ist!", schreibt ein Fan und ein weiterer merkt an: "Wieso ist Leyla so? Und Felix? Kim tut mir fast leid."

Anzeige

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de