Überraschung: Kim kann in der Dschungelprüfung überzeugen

Sie muss sich erneut beweisen. Auch im diesjährigen Dschungelcamp müssen die Stars sich wieder in der alltäglichen Prüfung ihren Ängsten stellen. Doch während so manch einer im Camp noch auf seinen großen Einsatz im Kampf um die Sterne wartet, musste Kim Virginia (28) bereits mehrfach antreten. So wie auch an Tag neun. Diesmal werden dem Realitystar jedoch keine tatkräftigen Helfer zur Seite gestellt. Ganz alleine muss sie die Dschungelprüfung antreten – sogar mit Erfolg!

In der Prüfung "Im Darm von Cobra 11" muss sich Kim durch das dunkle Innere einer riesigen Schlange kämpfen – beziehungsweise durch ein unterirdisches Tunnelsystem. Wimmernd und jammernd begibt sie sich auf in das Abenteuer. Dabei sammelt die Beauty auf dem Weg in Richtung Ausgang tapfer zwischen Fischabfällen, Ratten, Schlangen und Co. nach und nach immer mehr Sterne ein. "Du hast es geschafft", verkündet Sonja der einstigen Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin als diese letztlich ihren Weg zurück an die Erdoberfläche bahnt. Mit im Gepäck: wackere sieben Sterne.

Nicht nur Kim selbst wird nach der Prüfung sicherlich stolz auf sich sein. Auch die Fans im Netz sind sichtlich überrascht über den Erfolg des Reality-Sternchens – und scheinen ihr den sogar zu gönnen. Auf X schreiben die User da beispielsweise "Dafür, dass sie Angst vor Schlangen hat, macht sie es gut" oder auch "Sie zieht das echt durch?" Dabei zeigt ein anderer auch sein Mitgefühl: "Totale Horrorprüfung, arme Kim."

RTL / Stefan Thoyah Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah Dr. Bob und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia im Dschungelcamp

