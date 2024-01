Durch Pause deutlich: Die Royals brauchen Prinzessin Kate!

Sie hat einen großen Wert! Prinzessin Kate (42) gilt seit ihrer Hochzeit mit dem britischen Thronfolger Prinz William (41) im Jahr 2011 als äußerst beliebt bei ihrem Volk. Momentan bereitet die dreifache Mutter ihren Fans allerdings große Sorgen: Die Schwiegertochter von König Charles III. (75) musste operiert werden. Daher fällt die Prinzessin von Wales derzeit aus. Ein Insider ist sicher: Kates krankheitsbedingter Ausfall beweist ihren unschätzbaren Wert für das Königshaus!

"Es wäre unmöglich, dass jemand anderes in dieser Zeit in ihre Fußstapfen tritt, denn es gibt niemanden, der das tun kann, was sie tut. Sie ist unersetzlich", erklärt die Marken- und PR-Expertin Denise Palmer-Davies gegenüber Fabulous. Daher ist sie überzeugt davon, dass Kates längere Abwesenheit deutlich zu spüren sein wird. Zudem spricht sie ihr dieselbe Eigenschaft zu, die auch Williams Mutter Prinzessin Diana (✝36) hatte: "Kate hat auch diese unglaubliche Aura – ähnlich wie ihre verstorbene Schwiegermutter Diana – die sich nicht wiederholen lässt."

Erst vor wenigen Tagen machte der britische Palast auf seinem Instagram-Profil öffentlich, dass Kate sich einem Eingriff unterzogen hatte: "Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales, wurde gestern wegen einer geplanten Bauchoperation ins Krankenhaus eingeliefert. Die Operation verlief erfolgreich." Dennoch müsse Karte weitere zehn bis vierzehn Tage in der Klinik bleiben und werde sich dann bis Ostern aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Anzeige

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige

ALL ACTION Prinzessin Diana 1996 in Australien

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im November 2023 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de