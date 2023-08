Nach Ehe-Aus: Reese Witherspoon will erst mal nichts Festes

Reese Witherspoon (47) genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen! Die "Natürlich blond"-Darstellerin und Jim Toth (53) waren fast zwölf Jahre verheiratet gewesen. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im März dieses Jahres verkündeten die Schauspielerin und der Produzent ihre Trennung. Seit wenigen Tagen ist nun auch die Scheidung der beiden offiziell durch. Von festen Beziehungen hat Reese jetzt wohl auch erst mal die Nase voll!

Ein Insider verrät gegenüber Us Weekly, dass die 47-Jährige es nicht eilig habe, einen neuen Partner zu finden. "Sie will rausgehen und Spaß haben, anstatt sich gleich in etwas Ernstes zu stürzen." Auch wenn sie sich aktuell wohl nicht binden will – ein potenzieller neuer Mann solle für Reese idealerweise ein "Gleichgesinnter" sein. Sie wünsche sich wohl jemanden, der aus dem Schauspielbusiness kommt und an das Rampenlicht gewöhnt ist.

Jim scheint ganz im Gegensatz zu seiner Ex Reese allerdings schon eine neue Flamme zu haben. Laut eines Informanten soll er kürzlich mit einer Frau Urlaub in Costa Rica gemacht haben. "Sie schienen sich eine Suite gemietet zu haben und sahen sehr glücklich aus – sie relaxten einfach und genossen das Leben. Es war definitiv romantisch", erklärte die Quelle gegenüber People.

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon mit ihren Kindern Deacon und Ava und Jim Toth

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jim Toth und Reese Witherspoon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de