Leyla und Mike sind zu zweit weg: Dschungel-Kim dreht durch!

Das schmeckt ihr so gar nicht! Kim Virginia Hartung (28) kämpft sich derzeit durch das diesjährige Dschungelcamp und hat auch schon einige Prüfungen hinter sich. Auch für die Challenge am neunten Tag der Reise wurde sie von den Zuschauern auserwählt. Kurz nachdem sie erleichtert ins Camp zurückkehrt, sucht sie zwei Personen – allerdings vergeblich. Mike Heiter und Leyla Lahouar (27) genießen ihre Zweisamkeit bei der Schatzsuche – da ist für Kim der Spaß vorbei!

Gegenüber ihrer Mitstreiterin bringt sie ihren Unmut zum Ausdruck – doch die Busch-Bewohner haben von Kims gehässiger Art offenbar die Schnauze voll und distanzieren sich. Nur Anya Elsner (20) hat ein offenes Ohr für die TV-Bekanntheit. "Richtig billig", kommentiert Kim die aktuelle Situation. "Für Mike (31) ist es halt auch nicht sein Typ und deswegen passiert da eh nichts", ist sie sich sicher. "Ich hätte mehr Gage verlangen sollen", meckert sich weiter vor sich hin.

Wenn die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin auch noch wissen würde, wie gut ihre beiden Vermissten sich bei dem Ausflug miteinander verstanden haben, wäre vermutlich Land unter. Leyla und Mike genossen die Zweisamkeit und flirteten heftig miteinander. "Du bist halt so Beziehungsmaterial und so was suchen ja alle Männer irgendwo", offenbarte der Realitystar der Beauty.

