Lovestory? So heftig flirten Leyla und Mike im Dschungelcamp

Ist da etwa was im Busch? Seit über einer Woche dreht sich das Leben der Dschungelcamp-Absolventen um das Lagerfeuer im australischen Urwald. Währenddessen kamen bereits heiße Themen auf den Tisch – ganz vorne mit dabei: Das Drama-Dreieck um Kim Virginia Hartung (28), ihre ehemalige Liebschaft Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27). Nun geht es in die nächste Runde: Lelya und Mike flirten bei der Schatzsuche, was das Zeug hält!

Dass die beiden sich so gut verstehen, ist für Kandidatin Kim Virginia ein Dorn im Auge – und jetzt sind die zwei auch noch ungestört unter dem australischen Sternenhimmel! Bei dieser Kulisse kommen der Reality-TV-Star und die Influencerin offensichtlich in Flirtlaune. "Wäre das hier Are You The One? würde ich dich als mein Perfect Match sehen", offenbart der ehemalige Datingshow-Teilnehmer. "Du bist halt so Beziehungsmaterial und so was suchen ja alle Männer irgendwo", führt er weiter aus. Zudem sprechen sie sogar über ihren Kinderwunsch.

Und das war längst nicht die erste Annäherung der beiden. Vor ein paar Tagen badeten sie bereits Arm in Arm im Weiher. Fest klammerte sich Leyla an den TV-Charmeur – das schmeckte seiner Verflossenen so gar nicht. Kim Virginia lieferte daraufhin eine aufbrausende Eifersuchtsszene.

Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024

