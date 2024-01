Pamela Anderson verrät: So schlimm war der Stalker-Einbruch

Durch ihre Rolle in der TV-Serie Baywatch wurde Pamela Anderson (56) über Nacht zum Star. Die Sendung brachte der Kult-Blondine Millionen von Fans und einiges an Reichtum ein. Doch mit dem Erfolg bekam das ehemalige Playboy-Model auch die Schattenseiten des Berühmtseins zu spüren. Im Jahr 2015 brach eine Frau in Pamelas Haus ein. Nun erinnert sich Pamela an die Begegnung mit der Stalkerin zurück.

In einem Interview mit The Sun erzählt die Schauspielerin von dem Schreckensmoment. "Wir gingen in das Zimmer [in meinem Haus] und da war eine Frau, die meinen roten Badeanzug trug, Französisch sprach und blondes Haar hatte", beschreibt Pamela die unheimliche Fremde. "Sie gab mir einen Brief, in dem stand, dass sie mich anfassen wolle und sie hatte eine Menge meiner Kleider unter dem Bett", schildert die "Barb Wire"-Darstellerin die bedrohliche Situation. Kurz darauf sei die Polizei gekommen und habe die Stalkerin verhaftet.

Christine Evelyn Roth, wie die Stalkerin mit bürgerlichem Namen heißt, wurde vor Gericht gestellt und aufgefordert, in ihr Heimatland Frankreich zurückzukehren. Dort musste sich die damals 27-Jährige psychologisch betreuen lassen.

Getty Images Pamela Anderson im April 2023

Getty Images Pamela Anderson, 2016

Getty Images Pamela Anderson im Januar 2023

