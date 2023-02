Voller Erfolg: Pamela Andersons Memoiren sind ein Bestseller

Man muss nur fest daran glauben! Pamela Anderson (55) veröffentlichte Ende Januar ihre Memoiren "Love, Pamela". Mit diesem Buch wollte die Schauspielerin ihre Geschichte selbst in die Hand nehmen und schrieb höchstpersönlich über die Ereignisse ihres Lebens. Für die Baywatch-Ikone ein besonders heilender Prozess, vor allem, nachdem Serien wie Pam & Tommy sie sehr verletzt haben sollen. Doch die harte Arbeit zahlte sich aus: Pamelas Buch ist ein mega erfolgreich!

"Mein Buch 'Love, Pamela' ist ein New York Times Bestseller", verkündete die 55-Jährige in einem Video auf Instagram. In der ersten Woche nach der Veröffentlichung landete die Biografie auf dem zweiten Platz – direkt hinter Prinz Harrys (38) "Reserve" – in der Kategorie Sachbücher. "Träume werden wahr, wenn man es am wenigsten erwartet. Gib niemals auf. Ich danke euch aus tiefstem Herzen", fuhr sie fort.

Wie Pamela im Post zeigte, ist sie ihren Söhnen Brandon (26) und Dylan (25) besonders dankbar. Denn ihnen zu Ehren adoptierte sie den "Baum des Himmels", der aus einem Felsen im Central Park gewachsen ist. Die beiden Jungs kommentierten, wie stolz und inspiriert sie von ihrer Mutter seien. "Du verdienst alles und noch mehr", schrieb Dylan.

Getty Images Pamela Anderson im Januar 2023

Getty Images Pamela Anderson im Jahr 2019

Getty Images Pamela Anderson mit ihren Söhnen Brandon Thomas Lee und Dylan Jagger Lee

