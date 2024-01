Happy Birthday! Talkshow-Legende Oprah Winfrey wird 70 Jahre

Sie ist für ihre Fans unantastbar. Oprah Winfrey gehört zu den ganz großen Stars der TV-Welt. Vor allem in den USA ist sie eine Heldin in Sachen Talkshows, aber auch weltweit ist sie wohl die unangefochtene Königin der Fernsehunterhaltung. Die vergangenen Jahre waren turbulent für die Showmasterin. Heute gibt es aber erst einmal etwas zu feiern: Oprah wird 70 Jahre alt!

Oprahs Einfluss geht inzwischen weit über die Grenzen des TVs hinaus – und dabei war ihr Start alles andere als leicht. Nachdem sie im toxischen Umfeld ihrer Mutter sexuellen Missbrauch erlebte und in der Folge mit Drogen- und Esssucht zu kämpfen hatte, gelang ihr während des Studiums der Sprung zum Radio. Sie arbeitete sich von der lokalen Nachrichtensprecherin zur Reporterin hoch und bekam 1983 ihre erste eigene Morgentalkshow. Die Begeisterung des Publikums war so groß, dass daraus die fast schon legendäre "The Oprah Winfrey Show" wurde, die später dann nur noch "Oprah" hieß. Über die Jahre wurde sie zur erfolgreichsten Talkshowmasterin der USA und begründete mit ihrem eigenen Sender, dem Oprah Winfrey Network, ein Imperium. Bis heute wird Oprah von den US-Amerikanern als eine Art Heldin verehrt.

Allerdings machen auch immer wieder Negativschlagzeilen die Runde. Zuletzt zog Oprah die Aufmerksamkeit vor allem mit ihrer Gewichtsabnahme auf sich. Gerüchte, sie habe mit Tabletten abgenommen, dementierte sie zunächst. Im Dezember gab sie dann aber zu, tatsächlich ein ärztlich verschriebenes Medikament genommen zu haben. Sie betonte aber im People-Interview: "Dass es zu meinen Lebzeiten ein medizinisch anerkanntes Rezept gibt, um das Gewicht zu kontrollieren und gesünder zu bleiben, fühlt sich wie eine Erleichterung [...] an."

Getty Images Oprah Winfrey, Moderatorin

Instagram / oprah Oprah Winfrey, US-Moderatorin

Instagram / oprah Oprah Winfrey im Dezember 2023

