"Love Island"-Jenny hat nicht mit Lucas' Trennung gerechnet!

Für sie kam das Liebes-Aus aus dem Nichts! Bei Love Island hatten sich Jenny Grassl (23) und Luca Müller kennen und lieben gelernt. Die beiden schafften es im großen Finale sogar auf den ersten Platz und gingen seitdem als Paar gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Tagen wurde jedoch bekannt, dass sich der Betreiber einer Social-Media-Agentur von seiner Freundin getrennt habe. Mit Promiflash spricht Jenny nun offen über das plötzliche Liebes-Aus!

Im Promiflash-Interview offenbart die blonde Beauty, dass es zwischen ihr und Luca eigentlich gut lief– umso überraschender war dann für sie die Trennung. "Für mich war es ein Schock, da ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich dachte eigentlich, dass alles gut ist bei uns", erklärt Jenny. Ihr habe es vor allem an der Kommunikation ihr gegenüber gefehlt.

So gibt die TV-Bekanntheit ebenfalls zu, dass es nicht immer perfekt in ihrer Beziehung lief. Dass sich Luca von ihr trennte, habe sie dennoch nicht kommen sehen, wie Jenny ebenfalls gegenüber Promiflash deutlich macht. "Klar hatten wir gute Zeiten, aber auch mal schlechte. Das ist in einer Beziehung ja normal. Aber ich dachte mir immer, dass wir das schon irgendwie hinbekommen", berichtet sie außerdem.

Jenny, "Love Island"-Kandidatin

Luca und Jenny im November 2023

Jenny, "Love Island"-Kandidatin

