Paartherapeutin analysiert Olli Pochers Amira-Seitenhiebe

Was steckt hinter seinem Verhalten? Amira Pocher (31) und Oliver Pocher (45) hatten im vergangenen Sommer ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Die zunächst friedliche Trennung artete kurz darauf in eine regelrechte Schlammschlacht aus. Zuletzt tauchten Turtelfotos von der zweifachen Mama und Christian Düren (33) auf – und die trieben den Komiker zur Weißglut. In seiner Show machte er seine Verflossene und den Moderator zur Zielscheibe und teilte heftig gegen die vermeintlichen Turteltauben aus. Eine Paartherapeutin erklärt nun sein Verhalten.

"Sein Umgang mit dem Trennungsschmerz scheint sich in einer Phase zu befinden, in der Zorn, Wut und das Bedürfnis, andere zu beleidigen und zu demütigen, überwiegen", analysiert Heike Wagner-Hollatz gegenüber Bild. Ollis Äußerungen über seine Ex und deren angebliche Liebhaber deuten der Therapeutin zufolge auf eine "tiefe Verletzung und ein starkes Bedürfnis nach Selbstwertschutz" hin. Für das zukünftige Verhältnis der Eheleute sei sie dennoch guter Hoffnung: "Die gemeinsam verbrachten Tage mit den Kindern und die abwechselnde Betreuung der Kinder lässt aber darauf schließen, dass Oliver und Amira nun auf einem guten Weg sind."

Zuletzt schoss der Comedian hart gegen die vermutete Affäre seiner Ex-Frau: Auf Instagram teilte er ein Foto eines Artikels, indem es darum ging, wie Amira und Christian zueinander stehen. Dazu schrieb er: "Der Wortlaut der Bild sollte eigentlich: 'Sie haben Sex!', 'Sie teilen sich das Bett!' sein... Oder: 'Der Resteficker ist wieder da!'"

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

