Sünde: Die Kardashian-Jenners sollen Käsesandwiches lieben!

Da können sie nicht widerstehen! Die Kardashian-Jenner Schwestern sind für ihre Traumbodys bekannt. Und die kommen nicht von irgendwo her: Kim (43), Kourtney (44), Khloé (39), Kendall (28) und Kylie (26) folgen normalerweise einer strengen und gesunden Diät. Doch auch die berühmten Schwestern haben geheime Essensgelüste. Die Privatköchin der Realitystars verrät Details über ihre Essgewohnheiten – und enthüllt, was sich die Familie an Cheat Days gönnt!

In einem Interview mit Page Six plaudert Khristianne Uy aus dem Nähkästchen. Für eine Sache habe der Kardashian-Jenner Clan laut ihr eine besondere Schwäche: Käsesandwiches. In der Regel wird das Gericht wohl nach einer größeren Zusammenkunft oder einer feuchtfröhlichen Feier bestellt. "Dann sagen sie so etwas wie 'Chef, du stehst zwar schon seit 21 Stunden hier, aber könntest du vielleicht noch einen Mitternachtssnack zaubern?'", verrät die Chefköchin. An festlichen Anlässen wie beispielsweise Geburtstagen oder Weihnachten sollen es sich die Schwestern gut gehen lassen und achten wohl nicht allzu stark auf ihre Kalorienzufuhr.

"Sie essen gerne Nudeln, Käse und Brot", offenbart Chef K – wie sie liebevoll von der Familie genannt wird. "Aber sie sind alle auch körperlich sehr aktiv mit ihren Morgenspaziergängen und ihrem Trainingsprogramm", fügt sie hinzu. Erst vor einigen Wochen gab Kim ihren Followern Einblicke in ihr hartes Training und präsentierte dabei ganz nebenbei ihre definierten Muskeln.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim Kardashian, Kris, Kendall und Kylie Jenner an Weihnachten 2023

Instagram / /kimkardashian/ Kim Kardashian während des Trainings

