Hartes Training: Kim Kardashian zeigt definierten Rücken!

Ein schöner Rücken kann auch entzücken! Das dachte sich wahrscheinlich auch Kim Kardashian (43). Der Kardashian-Star ist bekannt für seinen unglaublichen Body und setzt diesen immer wieder gekonnt und freizügig in Szene. Dass sie als Vierfachmama noch top in Form ist, ist unter anderem ihrer eisernen Disziplin im Fitnessstudio geschuldet. Jetzt präsentiert Kim ihre bemerkenswerten Rückenmuskeln während des Trainings mit ihrer Schwester.

In ihrer Instagram-Story nimmt Kim ihre Fans diesmal hautnah mit und zeigt sich beim Gewichtheben im Gym. Während sie die Langhantel wiederholt hebt, zeichnen sich ihre definierten Rückenmuskeln deutlich ab. Im Hintergrund hört man ihre Schwester Khloé Kardashian (39), die sie bei der Übung anfeuert: "Oh mein Gott! Wofür trainierst du? Die Olympischen Spiele!" Am Ende des Videos macht sie sich scherzhaft Sorgen, dass ihre ältere Schwester sie später am Tag "fertigmachen" werde.

Nicht alle ihre Schwestern waren immer ein so großer Support für Kim, wenn es um ihren Körper ging. Ihre große Schwester Kourtney Kardashian (44) fand für die Unternehmerin früher ganz schön gemeine Worte. "Du hast so krasse Cellulite", war nur eine der Schikanen von Kourtney.

Instagram / /kimkardashian/ Kim Kardashian während des Trainings

Instagram / kimkardashian Kim und Khloé Kardashian in Las Vegas, Mai 2023

Getty Images Kourtney Kardashian und Kim Kardashian, TV-Stars

