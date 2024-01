In "Road House": Jake Gyllenhaal eifert Patrick Swayze nach

Jake Gyllenhaal (43) tritt in Patrick Swayzes (✝57) Fußstapfen! Der mittlerweile verstorbene Schauspieler übernahm in so manchem Kultfilm die Hauptrolle – allen voran natürlich Dirty Dancing. Doch auch der 1989 erschienene Actionfilm "Road House", in dem er einen Rausschmeißer aus einem Klub spielt, ist ein Klassiker. Einst spielte er über 56 Millionen Euro ein. Der Streifen wurde nun neu verfilmt – und Jake übernimmt Patricks Rolle.

Ab dem 21. März dieses Jahres wird die Neuauflage von "Road House" auf Amazon zu sehen sein. Nun teilt der Streamingdienst auf Instagram das erste Filmposter: Darauf sieht man Jake nun erstmals als Patrick Swayzes Nachfolger. Mit offenem Hemd und Blessuren im Gesicht sitzt ein grimmig dreinblickender Jake als knallharter Türsteher in seinem Klub. In weiteren Rollen sind unter anderem der Boxer Conor McGregor (35) oder Lukas Gage (28) zu sehen.

Die Fans sind sich allerdings noch uneinig, ob Jake ein würdiger Nachfolger Patricks sein wird. "Ich liebe Jack in allem", stellt ein User klar. "Man macht keine Remakes von Swayze-Filmen", macht ein anderer hingegen entschieden klar. "Ich bin gespannt, aber es muss schon einiges passieren, um Swayzes Version zu übertreffen", stimmt ihm ein weiterer zu.

Anzeige

ActionPress / Moviestore Collection Patrick Swayze 1989 in "Road House"

Anzeige

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

Anzeige

Instagram / jakegyllenhaal Jake Gyllenhaal im Patrick-Swayze-T-Shirt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de